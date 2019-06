Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, în debutul şedinţei de guvern de marţi, că urmăreşte cu mare atenţie evoluţia cazului minorei de 8 ani din Baia de Aramă care a fost luată cu forţa de la asistentul maternal care o creştea pentru a fi dată unei familii ce a obţinut în instanţă adopţia.

Premierul a arătat că reprezentanţii Ministerului Muncii ţin legătură cu familia în care se află acum copilul, iar acesta primeşte consiliere psihologică.

De asemenea, Dăncilă a subliniat că mai multe anchete sunt în desfăşurare şi acestea vor aduce răspunsurile la întrebările apărute după scandalul privind felul în care copilul a fost ridicat de la asistentul maternal care a crescut-o.

"Sorina trebuie să ştie că nu este singură, alături de ea sunt mulţi români. Cu toţii ne dorim să treacă peste aceste momente dificile", a subliniat Viorica Dăncilă.

Reamintim că un întreg scandal a fost declanşat după ce autorităţile au intervenit în forţă pentru a ridica fetiţa de la asistentul maternal, iar minorul a fost bruscat şi târât de procuroarea Maria Piţurcă.

