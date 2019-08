Premierul Viorica Dăncilă, măsuri după tragedia de la Caracal: Localizare prin 112, cartele pre-pay doar cu buletinul, amenzi mai mari pentru apeluri false

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, în debutul şedinţei de guvern de marţi, adoptarea unui act normativ care să cuprinde mai multe măsuri care să îmbunătăţească legislaţie, măsuri luate ca urmare a tragediei de la Caracal.

Printre aceste măsuri se numără şi asocierea fiecărui număr de telefon cu un nume, Guvernul punând astfel în practică o controversată măsură susţinută de SRI în trecut şi respinsă de Curtea Constituţional - cartele pre-pay doar cu buletinul.

"Am cerut o analiză amplă a legislației pentru a veni rapid cu modificări necesare. Am identificat un pachet amplu de măsuri pe care le punem treptat în practică. Aprobăm astăzi un act normativ prin care asigurăm un răspuns cât mai prompt, prin îmbunătățirea modului de localizare a apelulurilor 112, implementarea rapidă a sistemului AML, care va permite localizarea mult mai precisă a celor care apelează 112. Este necesară identificarea apelantului prin asocierea numărului de telefon cu datele celui care folosește numărul. Este necesară o insprire a pedepselor pentru cei care apelează abuziv 112. Vom majoră cuantumul amenzilor ce vor fi aplicate persoanelor care alertează în mod fals echipajele, de la 1000 de lei la 5000 de lei", a afirmat Viorica Dăncilă în debutul şedinţei de guvern.

