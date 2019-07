CRIME ÎN SERIE ÎN CARACAL / Viorica Dăncilă: 'Vor mai urma demiteri, dar acestea nu înlocuiesc pedepsirea drastică a celor care au greșit'. Măsuri stricte cerute lui Fifor în fruntea MAI (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă a ieşit din nou public într-o declaraţie de presă dată la Ministerul Afacerilor Interne în care cere noului ministru Mihai Fifor să ia măsuri stricte pentru a rezolva problemele din sistem care au dus la tragedia de la Caracal.

"Au demisionat atât șeful STS, cât și șeful MAI, au fost și alte demiteri și vor urma. Aceste demisii nu înlocuiesc pedepsirea drastică a celor care au greșit. Vom lua cele mai stricte măsuri

Cer tuturor factorilor implicați să cerceteze acțiunile și să prezinte rapid rezultele anchetei. Mă voi implica personal în eficientizarea modului în care instituțiile statului se implică în problemele cetățenilor", a declarat Viorica Dăncilă.

Premierul i-a soliciat lui Mihai Fifor, instalat la Interne după demisia lui Nicolae Moga, o analiză privind modul de funcţionare a inspectoratelor de poliţie din ţară.

"Prima sarcină a lui Fifor va fi să ceară de urgență verificări privind modul de funcționare a inspectoratelor de poliție. E necesară o analiză complexă a profesionalismului celor implicați în protejarea cetățenilor, ne vom asuma această misiune. Românii trebuie să continue să creadă în MAI", a precizat Viorica Dăncilă.

