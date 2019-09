Premierul Viorica Dăncilă a anunțat miercuri că s-a înțeles cu trei membri ai ALDE pentru ca aceștia să intri în Guvern și să preia portofoliile rămase vacante după ieșirea ALDE de la Guvernare. Astfel, aceasta a anunțat revenirea Grațielei Gavrilescu la Ministerul Mediului și propunerea lui Ion Cupa pentru Ministerul Energiei și a lui Ștefan Băișanu pentru Relația cu Parlamentul.

"Avem nevoie de stabilitate. E important să continuăm guvernarea pentur a oferi stabilitate. Pornind de la interesele României, am luat decizia de a nominaliza reprezentanți ALDE pentru cele 3 portofolii vacante", a anunțat Viorica Dăncilă.

În plus, Viorica Dăncilă a anunțat propunerea lui Dan Chirilă, actual secretar de stat în MAI, drept ministru la Interne și a Cameliei Gavrilă la Ministerul Educației.

Ultima propunere pentru funcția de vicepremier pe probleme economice a fost oferită chiar consilierului premierului, Dan Matei.

