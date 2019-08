Guvernul s-a reunit marţi în prima şedinţa după decizia ALDE a a ieşi de la guvernare. Cu această ocazie, premierul Viorica Dăncilă a subliniat că PSD îşi asumă actul guvernării şi i-a mulţumit ministrului de Externe, Ramona Mănescu, pentru că a decis să nu demisioneze.

"Am luat act de decizia ALDE şi împreună cu colegii din PSD am luat decizia de a continua actul guvernării deoarece România are nevoie de stabilitate. Guvernarea nu este perfectă, dar cu siguranţă este eficientă. Am luat măsuri economice bune acceptate de cetăţeni şi de mediul de afaceri.

Nu putem lăsa ca avansul economic să fie pus în pericol de jocuri economice, vreau să le mulţumesc colegilor de la ALDE care au făcut parte din Guvern şi Ramonei Mănescu care a înţeles că responsabilitatea guvernării este mai importantă decât orice joc politic", a afirmat Viorica Dăncilă.

Reamintim că în urma deciziei ALDE de a denunţat parteneriatul cu PSD şi a trece în opoziţie, miniştrii ALDE (Graţiela Gavrilescu, Viorel Ilie şi Anton Anton) urmează să demisioneze. În schimb, Ramona Mănescu a decis să nu meargă pe linia partidului şi să rămână în fruntea Ministerului Afacerilor Externe pentru a îşi continua proiectele.