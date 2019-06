Dăncilă neagă amenințările la adresa colegilor: 'Ar fi un şantaj. Eu nu fac așa ceva' (VIDEO)

Viorica Dăncilă neagă că şi-ar fi ameninţat colegii din PSD că demisionează din funcţia de premier dacă nu preia șefia PSD.

"Am văzut în spaţiul public anumite mesaje legate de acest aspect. Nu am cum să leg funcţia guvernamentală de o funcţie politică. Mi s-ar părea că cine procedează aşa ar fi un şantaj pe care eu nu am să-l fac. Nu l-am făcut şi nu am să-l fac niciodată.

De asemenea, Dăncilă a clarificat și zvonurile potrivit cărora ar pleca la Bruxelles, într-o funcţie de comisar european.

"Mai mult, am văzut în spaţiul public că voi pleca comisar european. Cine afirmă aşa ceva nu cunoaşte procedurile europene. Nu avem încă un preşedinte al Comisiei Europene, deci nu se poate face o negociere despre persoana care va fi viitorul comisar european. Cu siguranţă nu am spus acest lucru", a declarat Dăncilă, după şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD de vineri.

