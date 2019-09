Cum vrea Dăncilă să evite votul din Parlament. SURSE: Șefa PSD negociază cu nemulțumiții din ALDE pentru a reface echipa de guvernare (VIDEO)

Viorica Dăncilă vrea să evite votul din Parlament și negociază cu nemulțumitii din partidul lui Călin Popescu Tăriceanu pentru a reface echipa de guvernare, exact în formula PSD-ALDE.

Conform unor surse, citate de B1 TV, Dăncilă încearcă să ademenească disidenții din ALDE cu posturile ministeriale vacante. În acest fel, Guvernul nu şi-ar mai schimba componenţa politică, iar candidaţii ar avea nevoie numai de acceptul preşedintelui Iohannis pentru a intra în pâine.

Potrivit surselor citate, Dăncilă ar fi convins trei membri ALDE să rămână alături de PSD. Ar fi vorba despre Graţiela Gavrilescu, care i-ar fi întors spatele lui Tăriceanu, de Ionuţ Sibinescu şi Marian Cucşa.

