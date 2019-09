Prim-ministrul Viorica Dăncilă a anunțat, luni seară după CEx-ul PSD, că va merge în Parlament pentru a primi un vot privind un nou Guvern ca urmare a deciziei ALDE de a ieși de la guvernare și ca urmare a refuzului președintelui Iohannis de a numi noii miniștri.

"Am vorbit despre situația guvernului la acest moment și am hotărât ca săptămâna viitoare să mergem în Parlament. Nu ne este teamă, vom merge în Parlament și vom discuta cu partidele politice ca astfel să primim votul de încredere", a anunțat premierul după ședința de CEx.

Aceasta a declarat, însă, că încă nu a fost luată o decizie dacă se va merge pentru o remaniere sau o restructurare guvernamentală când vor merge miercurea viitoare la votul din Parlament.

Viorica Dăncilă a precizat că dacă, totuși, se va merge pe o restructurare va fi vorba de un Guvern cu 19 ministerele, în loc de 24 cât sunt în prezent.

Președintele PSD a mai subliniat că la negocierile din Parlament se va discuta cu toate grupurile parlamentare, mai puțin cu Pro România.

