Premierul Viorica Dăncilă, care este şi preşedinte interimar al PSD, a ţinut să sublineze la finalul Comitetului Executiv PSD că nu există nicio persoană care să o dirijeze în deciziile pe care le ia.

"Vă garantez că nu am comandă de la nimeni. Singura mea comandă e de la PSD, de la forurile statutare. ", a subliniat Viorica Dăncilă.

Aceasta a mai subliniat că deciziile luate în Comitetul Executiv al PSD nu au fost impuse sub nicio formă, ci au fost luate prin vot, iar majoritatea a decis.

