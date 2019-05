Viorica Dăncilă a afirmat, marţi, că ea nu a primit niciun mesaj de la Liviu Dragnea prin care acesta cerea ca Olguţa Vasilescu să devină preşedinte PSD în urma condamnării sale la puşcărie.

"Să-i întrebați pe acei colegi care susțin că ar fi primit. Statutar nu s-ar fi putut", a afirmat Dăncilă întrebată de mesajele pe care Dragnea le-ar fi transmis membrilor PSD înainte de a pleca la Penitenciarul Rahova.

Cât despre ultima discuţie pe care a avut-o cu Liviu Dragnea, premierul a arătat că a avut loc duminică seara când i s-a transmis să nu îşi dea demisia precum a cerut opoziţia sau preşedintele Iohannis.

"Am avut o discuție cu Liviu Dragnea în seara dinaintea sentinței și mi-a spus să nu îmi dau demisia pentru că în spatele meu sunt mii de oameni care așteaptă să opunem în practică programul de guvernare. Aceasta a fost ultima discuție pe care am avut-o cu domnul Dragnea. Nu vreau să comentez deciziile justiției", a afirmat Viorica Dăncilă.

