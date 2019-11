Jurnaliștii Newsweek au prezentat scrisoarea care atestă că Viorica Dăncilă a sprijinit modificările legislative din OUG 13 în ciuda faptului că acum fuge de orice responsabilitate și spune că era plecată din țară și nu se ocupa de subiect.

Mai exact, pe 24 ianuarie, în ziua celei de-al treilea protest de amploare împotriva amnistiei și grațierii, pe atunci europarlamentarul Viorica Dăncilă a trimis un e-mail către colegii din Parlamentul European.

E-mail-ul se intitulează „Situația din România” („A state of things in Romania”) și promite să livreze „faptele” care să conducă la o „interpretare corectă a situației actuale” („We believe it is helpful to know the actuals facts in order to correctly interpret the current situation.”).

Redăm mai jos integral scrisoarea lui Dăncilă, în traducere Newsweek:

„Dezbaterea publică în România pe tema OUG-urilor privitoare la amnistie și grațiere și Codurile Penale

Săptămâna trecută, Guvernul României a lansat o dezbatere publică referitoare la două ordonanțe de urgență.

Prima privește amnistierea infracțiunilor cu pericol social scăzut (altele decât infracțiunile cu violență și cele de corupție).

A doua se referă la amendamente la Codul Penal și Codul de Procedură Penală, care ar trebui modificate în acord cu recomandările Curții Constituționale.

Argumentele din spatele celor două proiecte:

România a fost condamnată de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru condițiile din închisori și riscă să plătească despăgubiri de 100 de milioane de euro dacă nu îmbunătățește situația din detenție. Închisorile românești sunt supra-aglomerate iar scopul OUG referitoare la aministie este tocmai să reducă numărul acelor deținuți condamnați pentru fapte care nu prezintă pericol social major.

În cazul amendamentelor la Codul Penal și Codul de Procedură Penală, obiectivul este armonizarea legislației cu deciziile Curții Constituționale, mai ales în cazul acelor articole considerate neconstituționale de către Curte. Practic, în acest moment, legislația penală românească nu este în întregime constituțională iar asta afectează tot ce ține de puterea judecătorească. În cazul acestei OUG, vorbim de o decizie necesară, cu atât mai mult cu cât încercări legislative anterioare au eșuat.

Guvernul a demarat o dezbatere referitoare la cele două proiecte legislative tocmai pentru a ajunge la un numitor comun cu instituțiile, partidele și societatea în legătura cu forma celor două inițiative.

În ciuda intențiilor transparente ale Guvernului de a rezolva urgent problema și de a purta o dezbatere deschisă cu societatea, partidele de opoziție au susținut că aceste propuneri servesc protejării politicienilor corupți, ceea ce este fals. Liderii partidelor de opoziție au instigat populația să protesteze public, uzând de o campanie de dezinformare și propagandă care a fost construită în ultima săptămână cu scopul de răspândi informații false despre proiecte.

Liderii PNL și USR, dar și parlamentari ai PMP, au luat parte deschis la aceste proteste și, astfel, le-au politizat.

Președintele Klaus Iohannis a cerut public retragerea proiectelor și, de asemenea, a luat parte la proteste. Considerăm că acest gest, o premieră pentru un președinte al României, este neconstituțional, depășește rolul președintelui, acela de mediator. Mai mult, gestul președintelui poate avea consecințe imprevizibile, afectând cursul normal a ce trebuia să fie o dezbatere publică.

Încercarea partidelor de opoziție de a obține beneficii politice de pe urma unei decizii pozitive și transparente a Guvernului poate să afecteze imaginea României și chiar procesul democratic.

Subliniem că aceste acțiuni ale opoziției și ale președintelui se opun și adoptării de către guvernul PSD a unor măsuri cu impact economic și social major (creșteri ale salariilor și pensiilor, scăderi de taxe). Unul din obiectivele actorilor politici din opoziție este să afecteze buna funcționare a Executivului.

Vă reamintim că acest cabinet a fost învestit după ce PSD a obținut un succes electoral categoric în decembrie anul trecut, când aproape 50% din români au votat partidul nostru.

Prin urmare, am putut constitui o majoritate parlamentară solidă împreună cu alte partide – împreună dorim să implementăm un program progresiv bazat pe creștere economică și echitate socială.

După alegeri, ne-am confruntat cu cu o lipsă de dialog din partea opoziției și a președintelui, ceea ce a afectat climatul democratic din România.

Dorința noastră este ca actuala situație să devină liniștită, partidele de opoziție să accepte rezultatul votului popular și să coopereze cu noua majoritate parlamentară în loc să încerce prin orice metodă să o blocheze și să instige cetățenii împotriva ei. Vom continua să respectăm legea și să ne aplicăm program de guvernare, în speranța că ne vom putea baza pe sprijinul dumneavoastră în cazul în care starea de lucruri se deteriorează.”

Această scrisoare a fost urmată pe 2 februarie de un discurs în Parlamentul European luare de poziție în Parlamentul European în care susținea înfocat modificările legislative și îi ataca nominal pe Monica Macovei și Dacian Cioloș.

"Curtea Constituțională a constatat că unele prevederi ale Codului Penal nu erau constituționale. Drept urmare, Guvernul PSD-ALDE a dat o ordonanță de urgență pentru a reglementa acest lucru. Același lucru a fost folosit anterior de Guvernul Cioloș și de Guvernul Boc.

Guvernul președintelui Iohannis, Guvernul Cioloș, a operat 151 de modificări, realizate în secret, fără nicio consultare publică. De ce, domnule comisar, nu ați spus și atunci că România a făcut un pas inapoi?”, spunea atunci Viorica Dăncilă.

Acum, când e candidat pentru Palatul Cotroceni, Viorica Dăncilă fuge de orice responsabilitate privind acțiunile sale din 2017.

"Nu ați văzut premierul Dăncilă făcând un asalt asupra justiției. Întrebarea trebuie să i-o adresați președintelui Iohannis. Eu nu am intervenit niciodată în justiție, iar când ministrul Justiției a încercat să intervină, eu am intervenit. Președintele nu trebuie să intervină în Justiție, pentru că trebuie să fie un model.

Această întrebare (referitoare la modificările la legile Justiției – n.r.) trebuie să o adresați parlamentarilor. Toate deciziile se iau în forurile statutare, există democrație în PSD, nu dictatură și toate deciziile se iau în forurile statutare. Nu știu de ce trebuie să mă întrebați pe mine. Acea OUG (13 – n.r.) a fost declarată constituțională. Nu cred să fie probleme de legalitate.

Acum nu cred că e oportună și nici nu aș putea da, pentru că a fost referendum. Iar ne întoarcem la OUG 13? Haideți să venim în 2019. De ce nu ne întoarcem când eram consilier local? Duminică sunt alegeri pentru președintele României. Cum să mi-o asum? Eram eu premier, ministrul Justiției? Nu încercați să lipiți de mine o OUG pe care nu am emis-o eu, nu eram premier, ministru”, a fugit de responsabilitate Dăncilă.