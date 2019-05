Viorica Dăncilă, despre cum a refuzat OUG pe justiţie, precum voia Dragnea, şi amnistie şi graţiere: "Am simțit că ar fi o vulnerabilitate pentru țară" (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă a vorbit deschis, marţi seară după Comitetul Executiv al PSD, despre ordonanţele de urgenţă discutate în PSD pentru teme din justiţie sau amnistie şi graţiere.

Aceasta a arătat că ea s-a opus pentru ca a simţit că ar fi o vulnerabilitate pentru ţară. Cât priveşte cine le-a iniţiat, Dăncilă a arătat că au fost dorite nu doar de Dragnea, dar şi de alte persoane din partid.

”A fost opinie în PSD să dăm OUG pe justiție. Dacă nu le-am dat, nici nu am văzut articolele. Am simțit, întotdeauna, că ar fi o vulnerabilitate pentru noi, pentru țară, dacă am da aceste ordonanțe. Poate unele din aceste erau importante. Am văzut că s-au făcut și abuzuri, s-au încălcat drepturile unor oameni. Nu am spus că aceste ordonanțe nu erau bune. Eu m-am gândit că importantă este țară, nu pot să pun în pericol România să fie activat articolul 7. Eu nu vreau să îl acuz pe Liviu Dragnea când nu este de față, nu ar fi corect din partea mea. Nu am primit niciun document legat de amnistie și grațiere.

A fost o discuție, la început, pe amnistie și grațiere, când se crease un val. Să nu uităm ce s-a întâmplat la DNA Ploiești, la DNA Oradea. Se crease un val în societate, dar nu a fost să dăm amnistia și grațierea.

S-a decis în forul partidului, au fost colegi care au spus că a existat un blocaj permanent legat de unele acte normative și de aceea a fost demis Tudorel Toader.”, a precizat Viorica Dăncilă, după ședința CEX.