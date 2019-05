Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, în declaraţia de după Comitetul Executiv al PSD de marţi seară, că în cadrul şedinţei s-a votat pentru rămânerea partidului la guvernare, iar cu excepţia unui social-democrat toţi au votat pentru ca PSD să păstreze guvernarea.

"Am supus votului rămânerea la guvernarea. Cu o singură excepţie, toţi colegii au considerat că nu trebuie să amestecăm votul de la parlamentare cu cel de la europarlamentare şi trebuie să ne menţinem guvernarea pentru că am dezamăgi pe cei care ne-au votat în 2016 şi ne-au ajutat să avem o majoritatea în Parlamentul naţional", a anunţat Viorica Dăncilă.

