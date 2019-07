Prim-ministrul Viorica Dăncilă a anunţat, sâmbătă, înfiinţarea unui grup de lucru interinstituţional pentru pentru eficientizarea timpilor de răspuns în caz de intervenţii, grup condus de Raed Arafat, în contextul tragediei de la Caracal.

"Am decis înfiinţarea unui grup de lucru inter-instituțional pentru eficientizarea timpilor de răspuns, grup condus de Raed Arafat. Voi propune acest apect la ședința CSAT de marți", a anunţat premierul.

Aceasta a anunţat şi posibilitatea unui referendum pentru a se înăspri pedepselor pentru crimă, viol și pedofilie.

"E de datoria tuturor să ia măsuri și decizii pentru ca astfel de nenorociri să nu mai aibă loc. (...)

Cer un raport la CSAT minut cu minut de la primul raport de joi seară, care să prezinte cum a acționat fiecare. Aștept același lucru din partea tuturor", a afirmat Viorica Dăncilă.

