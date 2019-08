Dăncilă respinge ideea retragerii din cursa pentru Cotroceni: 'Nu am luat în calcul retragerea mea de la prezidențiale' (VIDEO)

Viorica Dăncilă a dat asigurări, luni, că nu va renunța la candidatura la alegrile prezidențiale.

Întrebată, la finalul ședinței CEx a PSD dacă s-a pus problema retragerii sale din cursa prezidențială în favoarea lui Călin Popescu Tăriceanu, Dăncilă a respins categoric această posibilitate.

”Categoric, nu, nu am luat în calcul retragerea mea de la prezidențiale. Nu am discutat cu domnul Tăriceanu despre candidaturi în întâlnirile pe care le-am avut”, a declarat Dăncilă.

