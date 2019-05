Nici bine nu a plecat Liviu Dragnea de la şefia PSD direct în Penitenciarul Rahova, că foştii săi colegi care l-au sprijinit până în momentul condamnării se şi dezic de ei şi vor să schimbe direcţia în care merge formaţiunea.

"Dacă ne uităm și la celelalte partide, sunt destui oameni care au probleme penale, acest lucru nu este doar la PSD. Această idee care a fost inoculată în ultima perioadă, că problemele cu justiția sunt doar la PSD, este incorectă

Aceste probleme penale trebuie să le deconteze fiecare partid, să le deconteze persoana care are probleme cu justiția, nu trebuie să le decontăm toți", a afirmat Viorica Dăncilă care a preluat interimar conducerea partidului.

"Nu tot PSD este corupt" a mai subliniat Viorica Dăncilă.

De asemenea, premierul a subliniat că partidul trebuie să vorbească despre programul de guvernare şi nu despre justiţie, iar rezultatul referendumului trebuie aprobat.

