Premierul Ludovic Orban a demascat luni seară, după votul de învestitură, jocurile făcute de Viorica Dăncilă sau Toni Greblă care au încercat prin orice mijloc posibil să împierdice parlamentarii PSD care voiau să vină să voteze noul Guvern.

"Astăzi premierul, secretarul general al Guvernului au fost ocupați să țină prizonieri la Palatul Victoria parlamentari. Să le fie rușine!", a afirmat Ludovic Orban.

De asemenea, acesta a criticat și decizia Vioricăi Dăncilă de a convoca ședință de Guvern fix luni cu câteva ore înainte de votul din Parlament.

"Când la Parlament este învestit Guvernul, iar tu să convoci ședință de guvern arată penibilitate", a precizat Ludovic Orban.

