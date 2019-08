UPDATE: Premierul Viorica Dăncilă și Mihai Fifor, secretar general PSD și ministru interimar al Afacerilor Interne, au oferit primele explicații cu privire la elicopterul cu care demnitarii social-democrați s-au deplasat în Moldova.



„Da, este un elicopter angajat de PSD. Vă spun acest lucru în calitate de secretar al PSD. Este un elicopter închiriat din banii PSD", a spus Fifor, potrivit stiripesurse.ro.



Viorica Dăncilă a explicat și ea, potrivit aceleiași surse: „Am venit de foarte multe ori cu mașina, este prima dată când vin cu elicopterul. Trebuie să ajung în foarte multe județe ale țării. Știu acest lucru, este și motivul pentru care încercăm să dezvoltăm infrastructura din România”

Premierul Viorica Dăncilă a ales să se deplaseze cu elicopterul în turneul electoral din Moldova, singura regiune din țară fără autostradă.

Așadar, Viorica Dăncilă a plecat de la Suceava spre Iași, joi după-amiază, cu un elicopter privat, după ce și-a anulat vizita programată în Botoșani, potrivit stirisuceava.net.

Totuși, primul-ministru Dăncilă a fost întâmpinată cu proteste în cel mai mare oraș al Moldovei. „PSD atâta știe: să ne țină în sărăcie!”, arăta unul dintre bannerele manifestației, în timp ce oamenii prezenți acolo au mai scandat „Analfabeta!, „Hoţilor, hoţilor”, „La puşcărie cu voi”, „Criminalii”, „Dăncilă, te ascunzi?”, potrivit Agerpres. (Detalii AICI)

Șefa Guvernului a plecat spre Iași alături de Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor, care a declarat că Autostrada Unirii, care ar trebui să conecteze tehnic Ardealul de Moldova, prin segmentul Târgu Mureș-Iași, va fi declarată obiectiv de importanță națională și va fi pusă pe ordinea de zi a CSAT. (Detalii AICI)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.