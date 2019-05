Rămasă la conducerea PSD după condamnarea lui Liviu Dragnea, premierul Viorica Dăncilă s-a arătat extrem de nemulţumită de felul în care românii au fost umiliţi în diaspora, fiind nevoiţi să stea cu orele la coadă pentru a vota.

Premierul Viorica Dăncilă a cerut la Ministerul de Externe o analiză şi a subliniat că toţi care au greşit trebuie să plece din funcţie indiferent cine sunt.

"Nu sunt mulțumită de votul din diaspora. În ziua votului am vorbit de mai multe ori la Ministerul de Externe. Ștriam că s-au deschis secții de votare în funcție de solicitările ambasadorilor. De aceea am cerut la MAE o analiză, iar cei care au procedat greșit și au evaluat greșit trebuie să plece acasă, fie că vorbim de ambasadori sau consuli.

S-a trimis buletine de vot suficiente în funcție de solicitările ambasadorilor, consulilor. Vom vedea ce va spune analiza, iar cei care au greșit trebuie să plece acasă. Altfel, această situație o vom avea la alte alegeri", a afirmat Viorica Dăncilă.

Reamtim că, la fel ca în 2014, românii din diaspora au fost umiliţi şi au trebuit să aştepte cu orele pentru a putea vota, ba chiar unii nu au reuşit să îşi exercite dreptul pentru că nu s-a prelungit programul de votare deşi sute de oameni stăteau la rând.

