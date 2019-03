Primarul Daniel Băluță: Noua parcare din Sectorul 4, gata până pe 15 mai. Va avea 360 de locuri (VIDEO)

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a declarat, pentru B1 TV, că parcarea supraetajată la care se lucrează va fi gata până pe 15 mai. Aceasta va avea 360 de locuri, iar costul perceput va fi de 1 leu pentru două ore.

”E important să învățăm să respectăm cu toții regulile. De-a lungul timpului a fost o dovadă de ipocrizie a unor politicieni, de dreapta sau stânga, aceea de a încuraja această nerespectare a legislației. Noi rezolvăm această problemă în două modalități. Prima este realizarea unui cost mai mult decât decent pentru parcările nou înființate. A doua este una coercitivă, dacă vreți punitivă, pentru cei care nu înțeleg sub nicio formă că străzile nu sunt locuri potrivite pentru parcare, că pe trotuare trebuie să circule pietonii, că pe liniile de tramvai nu se parchează, că nu avem voie să blocăm intrările în spitale”, a declarat Daniel Băluță, pentru B1 TV.

Primarul a precizat că s-au făcut ”eforturi deosebite” pentru construirea acestor parcări: ”sunt făcute cu bani din bugetul local, cu împrumuturi, sunt eforturi deosebite pe care le-am făcut, dar am avut și ajutorul municipalității, pentru că am primit în administrare terenuri pe care am putut contrui parcări”.

”Eu estimez că în jurul datei de 15 mai va fi 100% finalizată această parcare, adică o vom inaugura”, a mai precizat Băluță.

