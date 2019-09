Daniel Breaz a explicat de ce lipsa manualelor noi „nu este o problemă a Ministerului Educației”. Interimar la Educație și plin la Cultură, ministrul face o greșeală elementară de limba română

Daniel Breaz, ministrul interimar al Educației, a explicat, vineri, că manualele școlare noi nu au ajuns încă la elevi din cauză că entitățile implicate în licitațiile organizate în 2019 au depus contestații, precizând că nu este o problemă a Ministerului, potrivit edupedu.ro, care a semnalat că instituția a demarat târziu procedurile de atribuire a contractelor, deși avea toate instrumentele să o facă mult mai devreme.



Cu această ocazie, ministrul interimar al Educației și plin al Culturii a comis și o greșeală gramaticală. „De ce această problemă? Datorită unor contestaţii depuse de cei care au participat la aceste licitaţii şi nu este o problemă care să fie problema ministerului”, afirmă Breaz, deși prepoziția „datorită” se folosește exclusiv alături de construcții cu efect pozitiv, și nu de cele negative.

datorítă (mulțumită, grație) prep. / sursa: DOOM 2 (2005)

„De asemenea în fiecare an s-a discutat foarte mult de manualele şcolare. Era prima zi de şcoală în care elevii mergeau la şcoală, nu existau manuale sau nu existau toate manualele pe băncile elevilor. Această problemă în momentul de faţă a fost rezolvată în proporţie de 99% şi se discută şi despre acel 1%. Adică toţi elevii vor beneficia de manuale în fomat tipărit.



Avem o singură problemă la clasele a VI-a şi a VII-a unde mai avem 17 manuale care în momentul de faţă se află în format electronic pe site-ul ministerului şi pot fi descărcate oricând de acolo, pot fi utilizate pentru o perioadă, am mai spus şi mă repet, scurtă eu sper un orizont maxim doua săptămâni în care vor fi tipărite şi aceste manuale.



De ce această problemă? Datorită unor contestaţii depuse de cei care au participat la aceste licitaţii şi nu este o problemă care să fie problema ministerului, deci nu din cauza Ministerului Educaţiei Naţionale nu sunt aceste manuale pe băncile elevilor în prima zi de şcoală. Dar comparativ cu alţi ani stam extrem extrem de bine”, a afirmat Breaz, la Alba Iulia.



Demnitarul a mai precizat că „școlile vor comanda manualele până joi, 12.09.2019, urmând ca acestea să ajungă pe băncile elevilor până la data de 1.10.2019″.



Întrebat ce noutăţi sunt pentru elevii de clasa a VIII-a acesta a răspuns: “Pentru primul an, de fapt ăsta va fi ultimul an, anul viitor vom avea o noua curriculă pentru cei care intră clasa VIII-a. Ce pot să le promit celor care intră în clasa a VIII-a, că anul viitor n-o să mai fie aceeași problemă pe care o avem acum la clasa VII-a și o să demarăm mult mai repede, poate chiar în maxim o lună de zile discuțiile și demararea licitației pentru manualele pentru cei care vor fi anul viitor clasa a VIII-a”.



Ministerul Educației a lansat licitația pentru manualele școlare noi abia în luna martie, deși curriculumul școlar există încă din anul 2017, explică edupedu.ro. Instituția a lăsat doar o lună pentru conceperea proiectelor de manuale școlare cu care firmele să participe în competiție și primele rezultate au apărut pe 21 august.



Potrivit unei informări despre situația manualelor școlare, prezentate în ședința de Guvern de fostul ministru al Educației, circa 10% din manualele de clasa a II-a, 23% din cele pentru clasa a VI-a și 94% dintre manualele de clasa a VII-a erau în luna iulie încă în fază de licitații contestate, sau loturi pentru care nimeni nu a depus oferte, scrie edupedu.ro.