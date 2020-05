Daniel Chițoiu ar putea fi trimis în judecată pentru ucidere din culpă. Surse susțin că expertiza tehnică din dosar ar arăta că fostul ministru a provocat accidentul soldat cu doi morți și un rănit (VIDEO)

Expertiza tehnică din dosarul fostului ministru de Finanțe Daniel Chițoiu a fost finalizată. Documentul ar scoate la iveală că mașina fostului ministru ar fi intrat pe contrasens și ar fi provocat accidentul în urma căruia două persoane au murit și o a treia a fost rănită, potrivit unor surse citate de B1 TV.



Raportul de expertiză tehnică urmează să ajungă chiar în aceste zile pe masa procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș, unde s-a deschis o anchetă penală pentru ucidere din culpă, în condițiile în care, în a doua zi de Crăciun a anului 2019, Daniel Chițoiu a fost implicat într-un accident rutier soldat cu doi morți și o persoană grav rănită, care a necesitat luni de intervenții chirurgicale din momentul accidentului petrecut pe DN 7. La vremea respectivă s-a speculat că fostul ministru ar fi intrat pe contrasens din cauza neatenției provocate de faptul că vorbea la telefon, dar el negat însă acest lucru și, mai mult decât atât, a susținut că, de fapt, el ar fi fost victima accidentului rutier.

De altfel, rezultatele raportului expertizei tehnice au fost aduse la cunoștință fostului demnitar, dar el nu a dorit, până acum, să facă niciun fel de comentarii. Are, totuși, posibilitatea legală de a contesta documentul, care va fi atașat în dosarul cauzei de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș.

Conform procurorilor, ancheta urmează să fie finalizată în aproximativ două luni, iar în cazul în care respectiva tehnică rămâne una definitivă, Daniel Chițoiu va fi trimis în judecată pentru ucidere din culpă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.