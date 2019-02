Daniel Constantin (Pro România): `Telenovela bugetului de stat se desfășoară conform scenariului dorit de Don Livio și sclava sa Isaura - Călin`

Daniel Constantin, prim-vicepreședinte în Pro România, a explicat că „telenvoela bugetului de stat” se desfășoară „conform scenariului dorit de Don Livio și sclava sa Isaura - Călin”.



Demnitarul a explicat că, așa cum anticipa, Coaliția PSD-ALDE a adoptat un buget astfel încât președintelui Iohannis să-i fie imposibil să-l promulge. Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu ar fi dorit ca acest lucru să se întâmple pentru că nu au suficienți bani în buget pentru a-și respecta promisiunile electorale.



„Telenovela bugetului de stat, conform scenariului dorit de Don Livio și sclava sa Isaura - Călin. Așa cum anticipam în urmă cu câteva săptămâni, Coaliția de Guvernare + UDMSR au adoptat în Parlament un proiect de buget realizat în așa fel încât președintelui să-i fie imposibil să-l promulge! Realitatea este că nu sunt bani suficienți astfel încât promisiunile din program de guvernarea/buget să se realizeze. Trimiterea și adoptarea bugetului în Parlament, la jumătatea lunii februarie, precum și sesizarea CCR de către președinte, fac parte din scenariul dorit de Dragnea și Tăriceanu!”, a scris Daniel Constantin pe Facebook.



Prin urmare, fostul ministru susține că, în cel mai bun caz, bugetul central va fi adoptat undeva la sfârșitul lunii martie, în timp ce alocările financiare locale vor fi aprobate în aprilie, poate chiar mai.



„Bugetul central o sa fie adoptat cel mai repede la sfârșitul lunii martie iar bugetele locale în aprilie, poate chiar mai. În aceste condiții, cel puțin în zona investițiilor noi, sumele nu vor putea fi executate până la sfârșitul anului. Termenele uzuale pentru proceduri de achiziție, contestații, autorizări pentru începerea lucrărilor etc, fac imposibile cheltuielile pentru investiții. Vom avea al treilea an consecutiv cu cele mai mici cheltuieli cu investițiile din ultimii zece!”, a explicat acesta.



În acest fel, susține Daniel Constantin, Guvernul are o șansă să realizeze alte promisiuni electorale și, mai mult decât atât, are și pe cine să dea „vina”, în condițiile în care președintele Iohannis a făcut gestul firesc de a trimite bugetul către CCR.



„În felul acesta, Guvernul are o șansă să realizeze alte promisiuni electorale, să se încadreze în limita de deficit și în acest scenariu fericit are și un "vinovat" în persoana președintelui care "și-a permis" să nu promulge un buget imposibil, de altfel! Într-un mod mincinos și pervers, doi dintre primii oameni în stat se joacă cu destinul României și cu viitorul românilor”, a conchis prim-vicepreședintele Pro România.