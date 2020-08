Daniel Florea: Primarilor din Capitală nu le-a fost comunicat câți bolnavi sunt în fiecare sector. Un focar de infecție într-o zonă defavorizată poate crea probleme mult mai mari (VIDEO)

Daniel Florea, primarul Sectorului 5 al Capitalei, a vorbit despre începerea noului an școlar, luni seară, în direct pe B1 TV, și a cerut „colaborare cu inspectoratul școlar, cu Ministerul Educației, cu Ministerul Sănătății, pentru că până acum comunicarea lipsește cu desăvârșire”. El susține că, printre altele, edililor din București nu le-a fost transmis numărul de bolnavi din fiecare sector.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.