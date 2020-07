Daniel Florea, primarul Sectorului 5: Aprobarea Planului Urbanistic Zonal a adus, imediat, investiții private de 1,1 miliarde de euro (VIDEO)

Planul Urbanistic Zonal în Sectorul 5 al Capitalei a fost aprobat și, odată cu el, au fost atrase investiții private de 1,1 miliarde de euro. Potrivit primarului Daniel Florea, noile investiții vor aduce la bugetul Sectorului peste 60 de milioane de lei pe an.

Primarul Sectorului 5, Daniel Florea, a anunțat că aprobarea Planului Urbanistic Zonal Coordonator al Sectorului 5, la care s-a lucrat timp de doi ani, a generat investiții private noi de 1,1 miliarde de euro, informează B1 TV.

La acestea se adaugã Certificate de Urbanism pentru dezvoltarea urbană din zona Antiaeriană, emise de Primãria Sectorului 5, care totalizează investiții publice și private de alte 1,8 miliarde de euro.

