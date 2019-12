Spiritul Crăciunului a ajuns mai repede în Sectorul 5 al Capitalei. Primarul Daniel Florea anunţă că instituţia pe care o conduce, împreună cu mai mulţi parteneri, au demarat proiectul "#FAPTE - REGENERARE URBANĂ AMURGULUI". În cadrul acestuia, Primăria Sectorului 5 a achiziționat, pentru Grădinița din incinta Școlii Gimnaziale Nr. 125, 30 de paturi, saltele și seturi de lenjerie pentru 30 de preșcolari.

Primăria Sectorului 5, împreună cu Școala Gimnazială Nr. 125, Institutul De Pneumoftiziologie "Marius Nasta" și partenerii privați, aleși în urma realizării procedurii de selecție, derulează din luna august 2019, proiectul "#FAPTE - REGENERARE URBANĂ AMURGULUI" în comunitatea marginalizată Amurgului, Sector 5, București.

Anunţul făcut de primarul Sectorului 5 vine în contextul în care programul se ocupă acum de familiile nevoiaşe din sector.

Primaria sprijină concret copiii ai căror părinți nu își permit minimul necesar pentru susținerea acestora în învățământul preșcolar, învățământ în cadrul căruia aceștia își dobândesc bazele educației, favorizând creșterea șanselor de reușită școlară și integrarea socială. În cadrul proiectului "#FAPTE - REGENERARE URBANĂ AMURGULUI", Primăria Sectorului 5 a achiziționat, pentru Grădinița din incinta Școlii Gimnaziale Nr. 125, 30 paturi, saltele și seturi de lenjerie pentru 30 de preșcolari.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.