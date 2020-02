Eveniment omagial dedicat actorului Ștefan Iordache, organizat în Sectorul 5. Primăria a acordat premii studenților cu rezultate excepționale în 2019 (VIDEO)

La împlinirea a 79 de ani de la nașterea regretatului actor Ștefan Iordache, primăria Sectorului 5 a organizat un eveniment omagiu în onoarea maestrului. Mai mult, cu prilejul acestui moment, primarul Daniel Florea a oferit premii studenților din Sectorul 5 cu rezultate de excepție la învățătură, informează B1 TV.

Primăria Sectorului 5, prin Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”, a organizat un eveniment omagial dedicat actorului Ștefan Iordache, pe 3 februarie, la împlinirea a 79 de ani de la nașterea regretatului actor.

Evenimentul a găzduit și o sesiune de premiere a tinerilor studenți cu rezultate excepționale în 2019.

