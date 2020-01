Primarul Sectorului 5, Daniel Florea, anunță cel mai mare proiect de fluidizare a traficului din Capitală: Megabulevardul ce va străbate 3 sectoare (VIDEO)

Bucureștiul va avea un megabulevard care va străbate trei sectoare, a anunțat Daniel Florea.

Primarul Sectorului 5 a susținut că 7,4 kilometri liniari de cale ferată dezafectată vor fi transformați într-un mare bulevard între Cotroceni (Razoare) și Șoseaua Giurgiului.

Într-un mesaj pe Facebook, Florea i-a invitat joi, de la ora 13.00, pe toți cei 42 de parlamentari de București să semneze inițiativa legislativă prin care această cale ferată aflată în proprietatea publică a statului, a Ministerul Transporturilor și a CFR să treacă în administrarea Sectorului 5.

Primarul afirmă că dacă acest lucru se va întâmpla, megabulevardul ce va fi construit va fluidiza substanțial traficul în jumătate din București.

