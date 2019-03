Fostul ministru al Educației Daniel Funeriu a lansat un atac dur la adresa celor de la USR pe tema programului acestora din domeniul învățământului. Într-o postare pe Facebook, Funeriu desființează, pe rând, propunerile USR și le transmite acestora că nu ar merita să primească voturi ”de la vreun român cu copii pentru că e pericol public ce ați însăilat voi acolo”.

”Ca să nu avem discuții: polisibriful (mda, de ce să nu părem interesanți folosind cuvinte în engleză?) USR pe educație este de o imbecilitate cruntă.

Denotă o cretină şi vinovată necunoaştere a realităților (cum naiba să spui că ARACIP e politizat când ea are şefi neschimbați sub vreo 19 miniştri?).

Au însăilat o compilație de măsuri inteligente propuse de comisia Miclea şi legiferate de mine (desigur, fără citare) dar atât de dezarticulate între ele încât punerea lor în aplicare e pericol public.

Nu mai vorbesc de cretinismul desființării inspectoratelor pe motiv de... politizare (acum serios: tu, ca guvern, cum să îți pui în practică politicile pentru care ai fost ales democratic, dacă nu ai în teritoriu oameni loiali programului de guvernare?).

Au şi idei crețe legate de "facilități" pentru şcoli private (băbăeți, voi ştiți că prin Legea 1/2011 (mda, dată de mine) costul standard per elev merge şi la şcolile private acreditate?), dar au şi idei geniale cu finanțarea universităților pe bază de performanță (măi Johnny Bingo jucăuşi, voi ştiți că asta s-a făcut odată cu evaluarea din 2011? Vă dau scris că la cât e de complexă chestia vouă nu vă ajung 4 ani să înțelegeți cu ce se mănâncă)... Tot aşa: citiți ce spune Legea 1/2011 în variantă originară despre descentralizare (inclusiv curriculară) şi luați notițe (oups, v-ați dat seama că ce ați propus e acolo de mult, doar că într-o variantă mult mai inteligentă). Iar îmbinarea dintre sistemul din Țara Galilor şi cel din Finlanda e de o prostie epică şi intergalactică.

Nu mai vorbesc de hipstereala cu "gândirea critică": dragilor, se vede pe voi că v-a ales domnul dintre cei care au în cap doar gândire critică de când se hrăneau cu lapte de la mămica (şi noh, se pretează azi, că e Dragnea la putere) dar puțin bun simț sau creşterea unui copil, doi, v-ar fi învățat că înainte să critici trebuie să cam ai idee (adică să ştii, învățând) despre cum stau lucrurile pe lumea asta.

Acum noh, sigur se vor găsi nişte entuziaşti excepționali de la voi care, mărinimos, mă vor invita să argumentez sau să dezbat cu ei pe marginea deşeului produs, dar vă răspund de pe-acum: nu discut cu ciudați dezaxați. Pentru această propunere nu meritați niciun vot de la vreun român cu copii pentru că e pericol public ce ați însăilat voi acolo.

Am un respect deosebit pentru modul în care ați structurat partidul. Bravo! Vehiculând astfel de idei însă, structura pe care ați construit-o devine toxică pentru România. Dan Barna: aveți obligația să retrageți, cu scuze, documentul, nu înainte de a-i elimina din ecuațiile viitoare pe cei care l-au produs (că de gândit sigur nu l-a gândit nimeni). Altminteri USR tocmai şi-a pus pe frunte banner-ul "Toxic pentru România". PLUS: Dacian Cioloş, nu puteți să vă asociați cu aşa ceva, aveți cel puțin 2 oameni care ştiu cum e cu educația. Sau strategia binomului USR/PLUS este ca nicio entitate să nu-şi asume prostiile debitate în comun? Iar pentru că USR are în statut imposibilitatea aducerii de traseişti, să facă PLUS munca de salahor politic pentru aducerea în binom a oportuniştilor traseişti? Atât de rău îmi pare că afară-i vopsit gardu' iar înăuntru e leopardu'

PS1: dați-l afară pe imbecilul care a propus să se ierarhizeze universități. Citiți puțină literatură de specialitate să înțelegeți şi voi care-i diferența între clasificarea universităților (o chestie deşteaptă, făcută de mine) şi ierarhizarea universităților (un nonsens notoriu, vă doresc succes să ierarhizați o universitate de medicină vs una de agronomie).

PS2: de ce nu ştim cine semnează deşeul ăsta?”, a scris Daniel Funeriu pe Facebook.