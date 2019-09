Daniel Funeriu, despre starea Educației: Fiecare ministru PSD-ist a venit cu clica lui și cu interesele lui ilegitime. Există o risipă de bani absolut incredibilă (VIDEO)

Daniel Funeriu a declarat, pentru B1 TV, că una dintre marile probleme ale învățământului românesc este aceea că social-democrații care s-au tot perindat la conducerea Ministerului Educației au avut grijă să-și aducă după ei „clica” și să-și urmeze „interesele ilegitime”. Funeriu a atras atenția și asupra risipei de bani din acest sistem.

„Cred că președintele Iohannis are dreptate: oamenii proști iau decizii proaste”, a declarat Daniel Funeriu, fost ministru al Educației, pentru B1 TV.

În opinia sa, nu ar trebui să fie o surpriză pentru nimeni starea în care se găsește învățământul din România, dat fiind numărul mare de miniștri care au ajuns la Educație.

