Funeriu: Propun să fie date aceleași teste PISA profesorilor. Veți avea o mare surpriză

Daniel Funeriu susține că vom avea o mare surpriză dacă vom da aceleași teste PISA și profesorilor. Fostul ministru al Educației propune și un „moment zero al reselecției profesorilor”.

„Așa cum știți, eu sunt mai orientat pe soluții, nu povești. Așa că propun să fie date aceleași teste PISA profesorilor. Veți avea o mare surpriză. Ar trebui evaluați toți profesorii: celor sub nivel să li se livreze o formare adaptată timp de un an pentru a ajunge la nivel, iar dacă nu reușesc nici atunci... asta e. În loc de miliarde date oengeurilor de apartament mai bine am face un moment zero al reselecției profesorilor... Imbecilizarea adusă de pesedizare a cotropit de multă vreme universitățile iar acum a ajuns la clasă și schimonosește mințile copiilor noștri”, a scris Funeriu, pe Facebook.

Potrivit rezultatelor PISA 2018, procentul de analfabetism funcţional în România este de 44% și se află în creştere. Adică avem tot mai mulți elevi care nu pot înțelege un text pe care-l citesc.