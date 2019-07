EXCLUSIV ONLINE // După ce miercuri, în a 17 zi de când NU funcționează sistemul informatic al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Daniel Osmanovici, purtătorul de cuvânt al instituției, a avut o declarație cinică, susținând că "oamenii mor oricum, cu sau fără sistem" (Detalii AICI), iată că joi premierul Viorica Dăncilă a solicitat atât demisia acestuia, cât și a directorului CNAS. (Detalii AICI)

Contactat de B1.ro pentru un punct de vedere despre demisia cerută de premier, Osmanovici a părut surprins și a evitat să ofere mai multe informații.

"Îmi pare rău, dar în momentul de față sunt în imposibilitatea de a oferi declarații, îmi cer scuze și voi ieși atunci când va fi cazul cu o declarație," a declarat Daniel Osmanovici, pentru B1.ro.

"Am vazut declaratiile. Ceea ce arata ca nu are ce cauta in aceasta functie. Solicit ministrului Sanatatii demiterea purtatorului de cuvant si a directorului. Nu e normal sa aiba astfel de cuvinte pentru cetateni. Am vorbit cu ministrul chiar inainte de a intra in sala", a declarat prim-ministrul Dancila intr-o conferinta de presa, joi, la Drobeta Turnu Severin.

Trebuie precizat că, după declarațiile de miercuri, Osmanovici și-a cerut ulterior scuze, spunând că oboseala a fost cauza formulării inadecvate.