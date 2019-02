Daniel Suciu și Răzvan Cuc au depus jurământul de învestitură pentru Dezvoltare și Transporturi, la Palatul Cotroceni (VIDEO)

Daniel Suciu și Răzvan Cuc au depus jurământul de învestitură la Palatul Cotroceni, în prezența președintelui Iohannis, astfel că au preluat oficial portofoliile Dezvoltării și Transporturilor.



Premierul Viorica Dăncilă nu a participat la ceremonie deoarece este într-o vizită la Madrid, alături de Liviu Dragnea, unde ia parte la congresul socialiștilor europeni.

Președintele Klaus Iohannis a semnat joi decretele de numire a lui Daniel Suciu în funcția de vicepremier și ministru al Dezvoltării, și a lui Răzvan Cuc la conducerea Ministerului Transporturilor, potrivit unui comunicat de presă al Administrației Prezidențiale.



Răzvan Cuc a mai fost ministru al Transporturilor în Cabinetul Tudose. El a fost înlocuit, pe 17 octombrie 2017, cu Felix Stroe. El își anunțase demisia în cadrul unei ședințe a Comitetului Executiv Național al PSD.



La vremea aceeea, Liviu Dragnea a anunțat că Răzvan Cuc a demisionat pentru faptul că nu a știut să comunice lucrurile pe care le-a făcut: „Razvan Cuc a avut o sustinere foarte serioasa in CEx. Pentru mine a fost o surpriza placuta. Si pentru premier. Sunt lucruri pe care le-a facut si pe care nu le-a comunicat, din pacate. E un tanar bun, capabil”.



Cel propus inițial de PSD pentru acest portofoliu, Mircea Drăghici, a renunțat la funcție după ce a fost respins de mai multe ori de către președintele Klaus Iohannis.

