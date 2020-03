Daniel Tudorache: ”Poliția Locală îi verifică de două ori pe zi pe cei aflați în izolare”

Daniel Tudorache, primarul Sectorului 1, a declarat că Poliția Locală îi verifică de două ori pe zi pe cei aflați în izolare de coronavirus.

Totodată, edilul a spus, pentru Gândul.ro, că în situația în care aceștia nu sunt găsiți la domiciliu, sunt amendați și li se face dosar penal.

„Despre holtere: sunt pentru persoanele cu probleme cardiace. Cei de la MS au considerat că acestea îi pot ajuta și pe cei suspecți de covid-19. Le folosim și la persoanele suspecte din carantină. Ele redau temperatura, pulsul, dacă părăsesc locația.

Poliția Locală are adresele celor din izolare și îi verifică de 2 ori pe zi. Le amendează când nu le găsește, poliția națională le face dosar penal. În prezent am primit ordonanța sâmbătă eu trebuie să identific toate persoanele peste 65 de ani, urmează să-mi dea această situație, am 52.000 persoane în Sectorul 1, să-i întreb de aparținător, pentru hrană, dacă nu trebuie să le asigur eu hrana prin cei din primărie. Noi le dăm de mâncare și celor din carantină și celor din izolare. Acum ne mai vin 52.000 persoane peste 65 de ani pe care trebuie să le sprijinim să NU părăsească domiciliu”, a afirmat Daniel Tudorache.