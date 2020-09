Daniel Tudorache: „În Sectorul 1 sunt 1.230 de străzi. Am 97 de străzi neasfaltate” / Primarul acuză PNL că a „blocat intenționat PUZ-ul”, fără de care nu poate asfalta o parte din cartierul 16 Februarie (VIDEO)

Sectorul 1 mai are 97 de străzi neasfaltate din totalul de 1.230, susține primarul Daniel Tudorache, care a vorbit, vineri, în direct pe B1 TV, despre situația din cartierul 16 Februarie, unde Ioana Constantin, contracandidata sa de la PMP, a filmat o serie de străzi neasfaltate, pe fondul inundației din Capitală. „Până la sfârșitul mandatului se asfaltează jumătate din cartier”, a explicat edilul, în timp ce pentru cealaltă jumătate din cartier nu poate „începe tragerea de apă-canal” și punerea asfaltului „decât după aprobarea PUZ-ului”.

„În Sectorul 1 sunt 1.230 de străzi. Am 97 de străzi neasfaltate în Sectorul 1 și pot să vă spun, 87 de străzi le am în zona de nord a sectorului, în zona de la Centură până la Pădurea Băneasa, și undeva la 10 străzi sunt în Giulești Sârbi, în acea zonă pe care bănuiesc că ați prezentat-o dumneavoastră și eu o știu foarte bine. Tot cartierul acela 16 Februarie împărțit în două – jumătate din cartier am reușit să trag apă și canal, și în zilele următoare încep asfaltarea, deci până la sfârșitul mandatului se asfaltează jumătate din cartier, și jumătate din cartier, le-am spus cetățenilor, am vorbit cu ei, nu pot începe tragerea de apă-canal și pe urmă să pun asfalt decât după aprobarea PUZ-ului. Deci din cauza PUZ-ului de sector, care a fost blocat – în momentul de față, aprobarea PUZ-ului coordonator este blocată la MDRAP – deci eu nu am putut să fac străzile acelea din Giulești Sârbi”, a declarat Daniel Tudorache, la „Se întâmplă acum!” cu Tudor Barbu.



Primarul acuză PNL că a „blocat intenționat PUZ-ul”, fără de care nu poate asfalta o parte din cartierul 16 Februarie





Întrebat cine are majoritate decizională și cine a blocat PUZ-ul, Daniel Tudorache a răspuns: „Nu s-a ajuns să voteze în Consiliul General, că un PUZ se votează în Consiliul General, dar ca să obții toate avizele necesare ca să ajungi în Consiliul General și să votezi, trebuie să iei aviz de la mediu, aviz de la MDRAP”.

El susține că avizul de la Mediu s-a luat undeva în primăvară.

„A venit Nicușor Dan, ne-a atacat avizul de la mediu, ne-a blocat PUZ-ul. Am stat în instanță cred că undeva la două luni de zile. Am solicitat la Ministerul Mediului un nou aviz de mediu. Ne-au dat, deci nu era nimic în neregulă. Am mers cu el la MDRAP și în momentul de față stăm mai bine de două luni de zile la MDRAP, deci nu ne dau avizul de la MDRAP pentru că spun, domne`, ne mai trebuie niște hârtii de la mediu – nu mai au nevoie de nimic, deci ei efectiv blochează. Am o hârtie internă a PNL, de la o ședință de partid din luna aprilie, mai, ceva de genul acesta, prin care spunea clar, găsiți orice chichiță în PUZ coordonator al Sectorului 1 și blocați-l. (...) S-a blocat intenționat PUZ-ul de către membrii PNL, într-o ședință PNL”, a adăugat Daniel Tudorache.