Daniel Zamfir (PSD), despre PNRR: Nu există un plan. Noi am văzut niște materiale care chiar ne-au îngrijorat (VIDEO)

Senatorul PSD Daniel Zamfir susține că în realitate nu există un plan și că, în cadrul discuțiilor cu reprezentanții Guvernului, social-democrații n-au văzut „nimic”. „Am văzut niște materiale care chiar ne-au îngrijorat”, a adăugat el, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire, miercuri, pe B1 TV.

