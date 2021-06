Daniel Zamfir (PSD): Nu susținem legea care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat. Lucrurile nu sunt doar alb și negru, dreptul la muncă nu poate fi interzis prin lege (VIDEO)

Senatorul PSD Daniel Zamfir s-a arătat de părere că, de principiu, nu este corect să ieși la pensie și să te angajezi tot la stat, însă a explicat că „nu poți printr-o lege să interzici cumva cuiva dreptul la muncă” conferit de Constituție.

