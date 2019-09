Daniel Zamfir (ALDE) respinge vehement alianța cu Pro România: 'Nu am ce să caut cu ȘARPELE în casă. Nu pot să fiu împotriva statului paralel cu Ponta lângă mine'

Daniel Zamfir, liderul senatorilor ALDE, continuă atacurile la adresa lui Călin-Popescu Tăriceanu, după ruperea alianței cu PSD, și respinge categoric asocierea cu partidul condus de Victor Ponta, Pro România.

Senatorul condamnă în termeni duri alianța cu Pro România decisă de Tăriceanu și spune că, prin alianța cu formațiunea lui Ponta, ALDE și-a "îngropat" tot discursul împotriva "statului paralel".

Daniel Zamfir folosește termeni grei la adresa liderilor Pro România, pe care îi descrie ca fiind "instrumentele statului paralel".

„Pe mine m-a luat prin surprindere. Începând cu plecarea de la guvernare. Colegii noștri n-au înțeles și mai puțin electoratul, de ce a renunțat la prezidențiale dl. Tăriceanu.(...)

Am ajuns să ne îndreptăm spre o fuziune cu partidul lui Victor Ponta. Dl. Ponta vorbește de o fuziune. Azi am primit asigurări de la dl. Tăriceanu că e doar o alianță pentru susținerea domnului Diaconu. Dacă era așa, de ce era nevoie totuși să facem această alianța cu Ponta?", a declarat luni, la Antena 3, Daniel Zamfir.

Senatorul mai spune că a venit în ALDE pentru că a apreciat foarte mult poziția lui Tăriceanu privind abuzurile în justiție.

"Dl. Tăriceanu a fost consecvent în acest discurs. Am spus și azi la ședința în partid, mi se pare că asociindu-ne cu Ponta tot acest discurs e îngropat. E foarte greu să ieșim acum public să ne menținem poziția, că apărăm oamenii de abuzuri, că suntem împotriva statului paralel. Dacă ne-am asociat cu Ponta lucrurile astea sunt pulverizate. Pentru că Ponta, Tudose, Constantin nu sunt altceva decât instrumentele statului paralel. Și s-a ales praful de tot ce am construit până acum (...) dacă i-am luat pe Ponta și Tudose s-a dus cu tot discursul asta. Păi nu pot să fiu împotriva statului paralel cu Ponta lângă mine", a mai spus Daniel Zamfir, potrivit stiripesurse.ro.

"O asociere a lui Ponta cu Diaconu nu îi servește deloc nici domnului Diaconu", a precizat senatorul liberal.

"M-am trezit cu Ponta în casă și nu am ce să caut cu șarpele în casă. Aici s-a rupt logica mea", a subliniat Daniel Zamfir.

De altfel, Daniel Zamfir a mai avut, luni, un mesaj extrem de dur după ruperea alianței dintre ALDE și PSD.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta a susținut că nu înțelege decizia lui șefului de partid de a scoate ALDE de la guvernare și de a-l duce către o alianță cu Pro România.

Totodată, Zamfir a menționat că a fost contactat de Viorica Dăncilă, care i-a propus să preia șefia Senatului, însă a refuzat oferta.

"Am profitat de absența mea din aceste zile pentru a încerca să diger trecerea bruscă pe care ALDE a săvârșit-o în doar o săptămână de la a încerca să dea un suflu nou guvernării (lucru perfect întemeiat în care cred și eu) la ieșirea de la guvernare și îndreptarea către o șocantă fuziune cu Ponta-Tudose-și-un-limbric. Nu, evident că nu am reușit și nu reușesc să înțeleg resorturile acestei decizii la care nu am fost parte, nu doar pentru că am fost plecat o săptămână în vacanță nu o lună, ci pentru că probabil fiindu-mi cunoscută fermitatea convingerilor a fost mai bine să fiu evitat. Aflu în fiecare zi însă că nu sunt singurul evitat în luarea acestei decizii atât de importante, colegi cu greutate în partid împărtășind aceleași temeri. (...)

Călin Popescu Tăriceanu este omul care s-a identificat constant în toți acești ani cu lupta împotriva statului paralel, a abuzurilor din justiție, lucru pentru care l-am prețuit și m-a determinat să vin în ALDE. Cum să înțeleg acum această logodnă cu instrumentele statului paralel?

Renunțarea la candidatură, chiar surprinzătoare pentru foarte mulți colegi și nu numai, poate arăta forța unui om politic adevărat, capabil de sacrificiu atunci când crede într-o luptă în care altul poate o avea o șansă în plus și nu am nimic în minus de spus despre Mircea Diaconu, ci dimpotrivă! Dar de ce nu-l putem susține fără o alianta cu Ponta? În plus, asocierea cu Ponta în mod categoric îi daunează și lui Mircea Diaconu! (...)

Voi rămâne să lupt pentru credința mea în cele de mai sus (cu atât mai mult cu cât văd că nu sunt singurul în ALDE care gândește așa), nu se pune problema să particip la vreun joc sau la vreo trădare, nu se pune problema să accept să fiu președintele Senatului (i-am explicat aceste lucruri și doamnei premier cu care am avut o discuție extrem de corectă). Nu plec din ALDE dar spun ferm că în ciuda neînțelegerilor din guvernare și lucrurilor incorecte față de ALDE nu văd de ce sunt mai frecventabili Ponta-Tudose-limbric decât Dăncilă-Teodorovici-Fifor!", a scris Daniel Zamfir, pe pagina sa de Facebook.