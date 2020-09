Daniela Cîmpean, despre redeschiderea școlilor: Mai degrabă primari care nu și-au făcut treaba încep să se plângă și să țipe că Guvernul nu își îndeplinește sarcinile. Foarte mulți provin de la PSD (VIDEO)

Daniela Cîmpean, președinta CJ Sibiu și candidata PNL la un nou mandat, este de părere că „acum” este momentul în care se vede foarte bine care primar și-a făcut treaba, și care nu în cei patru ani de zile de mandat. Ea a explicat că dacă tu, ca edil, nu ai reușit să asiguri niște condiții bune de igienă în școala ta până la acest moment, normal că măsurile suplimentare pe care le impune criza sanitară „te copleșesc”.

