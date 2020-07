Dănuț Pop, președintele PER: 'Nu facem alianţe nici măcar într-o comună, darămite la Bucureşti. Ecologia, o componentă fără de care România nu poate avea un viitor de succes'

Președintele Partidului Ecologist Român (PER), Dănuț Pop, dezminte, joi, orice zvon legat de stabilirea unor alianţe electorale ale partidului pe care îl conduce, care ar viza alegerile locale programate anul acesta, pe 27 septembrie.





PER transmite clar că nu va încheia alianţe şi că va merge singur în alegeri





“Nu facem alianţe nici măcar într-o comună, darămite la Bucureşti!

Filialele PER din ţară au candidaţi şi liste pregătite cu brăduţul, sigla PER! Pe Bucureşti şi sectoare, la fel!,” mai spune Dănuţ POP.

PER este un partid de orientare centru, ce are ca scop principal promovarea şi apărarea principiilor ecologiste pe plan politic, economic, ştiinţific şi social. Ecologia a devenit în actualele condiții o componentă fără de care România nu poate avea un viitor de succes, o expresie directă a patriotismului și a responsabilității actualei clase politice față de viitorul acestei națiuni.





PER acuză că interesul politic al PNL-istilor este mai important ca sănătatea romanilor și ca economia României!





Într-o intervenție anterioară, Președintele Partidului Ecologist Român (PER), Dănuț Pop, acuză că interesul politic al PNL-istilor este mai important ca sănătatea romanilor și ca economia României. Acesta face referire la organizarea alegerilor locale 2020, programate să aibă loc la data de 27 septembrie, în condițiile în care numărul cazurilor de coronavirus a crescut îngrijorător.

“In ziua votului, in secții vor fi permanent 9, 11, sau 13 reprezentanți politici, plus observatori, plus alegători- 18 milioane persoane înscrise pe listele electorale, dintre care aproape jumătate se prezintă la vot. O aglomerație care nu pare să-i deranjeze pe guvernanți, atât timp cât ei cred că au de câștigat!”, conchide președintele Partidului Ecologist Român (PER), Dănuț Pop.