Consilierul premierului Viorica Dăncilă pe probleme economice, Darius Vâlcov, și-a depus demisia din Guvern.

Demisia lui Vâlcov vine după ce premierul Viorica Dăncilă a început înlăturarea din Guvern a apropiaților lui Liviu Dragnea.

În locul acestuia a fost numit Remus Borza, care s-a înscris, luni, în PSD.

Săptămâna trecută a fost eliberată din funcție și Anca Alexandrescu, consilier onorific la Guvern. (Detalii AICI)

Amintim că Darius Vâlcov are o condamnare în primă instanță de 8 ani de închisoare și a fost prezentat constant de Dragnea drept artizanul programului de guvernare.

