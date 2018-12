Cum explică Darius Vâlcov plafonarea preţului la gaze şi energie: Prin această măsură statul român nu câștigă niciun ban, va fi văduvit cu 1,5 – 2 miliarde de lei (VIDEO)

Guvernul Dăncilă a adoptat vineri seară controversata odonanţă de urgenţă pentru introducerea de noi taxe şi impozite, care prevede, printre altele, "taxa pe lăcomie", plafonarea prețului la gaze și energie electrică și reducerea comisioanelor la fondurile de pensii private de la 2,5% la 1%.

Consilierul premierului Viorica Dăncilă, Darius Vâlcov, a explicat, alături de ministrul de Finanţe, Eugen Teodorovici, pricipalele raţiuni pentru care Executivul a adoptat ordonanţa despre care mediul de afaceri şi experţii susţin că va arunca economica românească în aer.

El a explicat, astfel, de ce a fost plafonat prețul la gaze și energie şi de ce a fost impusă o taxă de 2% pe cifra de afaceri pentru toate companiile din energie.

"Guvernul României a decis plafonarea prețului la gaze și la energie electrică pentru consumatorii casnici pentru următorii trei ani de zile. Și pentru consumatorii industriali se va pune acest plafon.

Va fi un mixt între prețul de 68 de lei pentru consumatorii industriali, prețul de import și costul de înmagazinare.

Prin această măsură statul Român nu câștigă niciun ban în plus. Dimpotrivă. Bugetul de stat va fi văduvit de aproximativ 1,5 - 2 miliarde de lei. Acești bani nu se vor mai încasa din cauza dividentelor care vor fi reduse, dividente încasate de la companiile de energie. Și din taxa privind profiturile suplimentare.

Acest cost de 1,5 -2 miliarde de lei va fi suplinit prin impunerea unei taxe de 2% pe cifra de afaceri pentru toate companiile din energie. Am hotărât asta în urma unei discuții cu companiile, inițial se propusese un procent de 3%", a declarat Darius Vâlcov.

El a prezentat și celelalte măsuri prevăzute în OUG:

- granturi de până la 500.000 de euro pentru firme și ONG-uri pentru construirea de grădinițe cu profil sportiv;

- în domeniul comunicațiilor – un nivel minim de aproximativ 1 miliard de euro pentru vânzarea licențelor 5G, plus taxă către ANCOM de 3%;

- s-a hotărât majorarea taxei pe viciu în cazul jocurilor de noroc, 2% din cifra de afaceri;

- în construcții, salariul minim net va fi de 500 de euro;

- un alt punct a fost aprobarea posibilității de aprobare de granturi de până la 500.000 de euro pentru ONG-urile care vor să construiască grădinițe cu program sportiv.

Mai mult, Darius Vâlcov a anunţat creșterea salariului minim la 3.000 de lei brut de la 1 ianuarie 2019 și diminuarea taxelor pe salariile în construcții.

