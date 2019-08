Președintele Klaus Iohannis a refuzat, miercuri, să încuviințeze remanierea guvernamentală înaintată de premierul Dăncilă. Una dintre propunerile respinse este Dana Gârbovan, care ar fi trebuit să preia portofoliul Justiției.



Când a declinat-o pe Dana Gârbovan, președinte al Uniunii Naționale a Judecătorilor din România la acea vreme, pentru Ministerul Justiției, Klaus Iohannis a explicat că nu va „tolera să fie ignorat” votul dat de români în 26 mai. Șeful statului a subliniat că, în finalul primăverii, cetățenii români au blocat „programul PSD-ALDE, de a destructura justiția, de a opri lupta anticorupție și de a baroniza total România”.



„Resping propunerea pentru ministrul Justiției. Nu voi tolera să fie ignorat votul dat în 26 mai, când s-a blocat prin votul românilor programul PSD și ALDE de a destructura justiția, de a opri lupta anticorupție și de a baroniza total România. PSD și ALDE sunt vinovate pentru dezastrul actual, pentru politizarea instituțiilor și nu voi tolera propuneri care sunt total împotriva valorilor democratice în care cred majoritatea românilor și în care cred și eu”, a afirmat Klaus Iohannis, miercuri, într-o declarație de presă.



Dana Gârbovan, acuzată că ar fi apropiată de Liviu Dragnea și că ar susține viziunea PSD asupra Justiției



Odată anunțul Vioricăi Dăncilă, că o propune pe Dana Gârbovan pentru înlocuirea Anei Birchall, mai multe voci de pe prima scenă publică au contestat această variantă. Spre exemplu, deputatul PNL Gigel Știrbu susținea că Dana Gârbovan este o apropiată a lui Liviu Dragnea și o apărătoare ferventă a modificărilor din Justiție promovate de PSD-ALDE.



Laude din partea propagandei ruse și a altor voci controversate din spațiul public



Această propunere a provocat un val de reacții de apreciere din partea propagandei ruse, precum și a altor voci controversate din spațiul public. Sputnik, oficiosul Rusiei, a catalogat această numire drept „un curaj din partea PSD”.



O reacție a venit și din partea social-democratei Lia Olguța Vasilescu.



„Dana Garbovan este propunerea premierului Viorica Dancila pentru postul de ministru al Justitiei, fara apartenenta politica!”, a scris Olguța Vasilescu pe Facebook.

Și fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir a catalogat drept ”curaj” mișcarea premierului.



„Curaj. Propunerea doamnei Dancila de numire a judecatoarei Dana Garbovan la ministerul justitiei confirma ca doamna premier are curajul, vointa si stiinta politica de a lua cele mai bune decizii si de a face lucruri bune pentru tara.



Toti cei care au atacat-o in ultima perioada si cei care au crezut ca primul ministru este slab sau poate sa fie influentat sau ca are agende ascunse au primit azi o lectie binemeritata.

Am convingerea ca increderea pe care i-am acordat-o inca inainte de Congresul PSD nu a fost inselata. Si nici nu va fi inselata in viitor”, a scris și Dragmir pe Facebook.



Dana Gârbovan a plecat din fruntea UNJR, înainte să vadă dacă Iohannis o acceptă la Justiție



O decizie dată recent de Curtea Constituţională interzice ocuparea în acelaşi timp a unei funcţii guvernamentale pentru magistraţi. Astfel, înainte de preluarea funcției propuse de Dăncilă, Dana Gârbovan ar fi trebuit să demisioneze din fruntea UNJR.



Ei, bine, Dana Gârbovan n-a mai așteptat să vadă dacă președintele Iohannis o numi la Ministerul Justiției, ca a și demisionat din fruntea UNJR. Ea a renunțat la principala funcție din această entitate luni dimineață, cu mai bine de 48 de ore înainte de anunțul președintelui Iohannis. Chiar și așa, la puțin timp după declarația lui Klaus Iohannis, Dana Gârbovan a anunțat că revine asupra deciziei și că își va retrage demisia de la șefia UNJR.