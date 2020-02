De ce a ales Guvernul Orban să-și angajeze răspunderea în loc de OUG pentru primari în două tururi. Vîlceanu: „Altfel, suntem la fel ca cei de dinainte, și nu mai e nicio diferență” (VIDEO)

Deputatul Dan Vîlceanu a explicat, luni seară, în direct pe B1 TV, de ce PNL a ales să promoveze revenirea la alegerea primarilor în două tururi prin angajarea răspunderii guvernamentale, și nu prin ordonanță de urgență.

„PSD, spre exemplu, a schimbat legea, și președinții de consilii județene se aleg acum într-un tur, prin ordonanță de urgență. Toți am criticat la momentul acela folosirea ordonanței de urgență, care nu dă opoziției nici măcar posibilitatea de a ataca la CCR. Indiferent cine este opoziția, democrația trebuie respectată. Altfel, suntem la fel ca cei de dinainte, și nu mai e nicio diferență. Interesul superior sunt alegerile în două tururi, pe care le poți face prin Parlament, având curaj și mergând în fața Parlamentului, depunându-ți practic mandatul pentru o idee. Toate ordonanțele vin în Parlament. Dacă vin în Parlament după alegeri, nu am făcut nimic. Am evitat dezbaterea. Acum avem o dezbatere și publică, și în Parlament pe alegeri în două tururi”, a declarat Dan Vîlceanu, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

Întrebat dacă PNL va adopta proiectul prin OUG în eventualitatea angajarea răspunderii eșuează, Dan Vîlceanu a răspuns: „Depinde când se va pronunța Curtea. Dacă va exista o contestație și depinde când se va pronunța Curtea, dar repet, acesta este jocul democratic. Că îmi place mie, PNL, că nu îmi place. Eu nu pot comunica altceva decât ce decide partidul”.

