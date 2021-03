De ce a fost schimbat Traian Berbeceanu, din funcția de prefect. Explicația lui Dan Barna

Traian Berbeceanu a fost schimbat din fruntea Prefecturii Capitalei, fără prea multe explicații. Dan Barna, co-președinte USR PLUS și vicepremier, a comentat pe marginea acestui subiect.

În opinia lui Dan Barna, Alin Stoica este varianta cea mai bună pentru Prefectură.

„Este o schimbare firească, colegul nostru Alin Stoica este un om cu experiență, care vine cu un aer proaspăt, de care era nevoie în Prefectură", a declarat Barna, potrivit ȘtiriPeSurse.

Alin Stoica are studii juridice, cu experiență de 14 ani în cadrul unei mari bănci, președinte al filialei PLUS Sector 6.

Mesajul lui Traian Berbeceanu, după ce a plecat de la Prefectură

După ce și-a încheiat mandatul la Prefectură, Traian Berbeceanu nu a oferit prea multe informații despre motivele care au condus la plecarea sa.

„Am avut bucuria să întâlnesc aici oameni deosebiţi, buni profesionişti dedicaţi instituţiei şi cetăţenilor municipiului Bucureşti. Împreună, am completat echipa cu alţi funcţionari la fel de valoroşi. Am trecut cu bine peste provocări grele, cum nu au mai fost, mi-aţi arătat implicare şi dăruire, rezistenţă şi perseverenţă. Doar mulţumită domniilor Voastre am performat, într-un mandat mult prea scurt pentru cât de multe şi importante proiecte am fi vrut să realizăm împreună. Bucureştenii au dreptul şi merită o administraţie onestă şi performantă, iar dumneavoastră puteţi să le-o oferiţi! Sunt onorat că v-am fost alături, vă mulţumesc că aţi fost lângă mine!", a scris Traian Berbeceanu după schimbarea sa din funcție.

Traian Berbeceanu a plecat de la Prefectură în martie 2021, după ce a fost numit în funcție în octombrie 2020.