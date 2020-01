De ce a preferat Guvernul să-și angajeze răspunderea pentru revenirea la alegerea primarilor în două tururi. Orban: „Nu e normal să modifici regimul electoral prin OUG” (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a explicat, joi seară, în direct pe B1 TV, de ce Guvernul a preferat să-și asume răspunderea pe revenirea la alegerea primarilor în două tururi, și nu a optat pentru varianta unei ordonanțe de urgență.

„Nu cred că este normal să modifici prin ordonanță de urgență regimul electoral și am preferat varianta angajării răspunderii, care este o variantă mult mai bună, mult mai democratică, din multe motive. În primul rând, că dă posibilitatea parlamentarilor și grupurilor parlamentare să depună amendamente. Noi am mai aplicat această procedură, am acceptat multe amendamente în cursul dezbaterii. De asemenea, dă posibilitatea celor care nu sunt de acord cu proiectul de act normativ să depună moțiune de cenzură și să împiedice adoptarea proiectului de lege. În cazul în care moțiunea de cenzură este adoptată, legea nu este adoptată”, a declarat Ludovic Orban, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

