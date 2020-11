De ce alegeri în decembrie? Sebastian Lăzăroiu: Nu avem garanția că în martie va fi mai bine, Guvernul e minoritar, iar criza economică se va amplifica (VIDEO)

Sociologul Sebastian Lăzăroiu a susținut joi seară, pentru B1 TV, că argumentul potrivit căruia alegerile parlamentare ar trebui amânate pe martie din cauza epidemiei de coronavirus nu ține. Asta din simplul motiv că nu avem nicio certitudine că atunci ne va fi mai bine. Acesta a mai explicat că trebuie organizate alegeri parlamentare în decembrie deoarece va fi extrem de dificil ca actualul Guvernul să gestioneze încă trei luni de epidemie cu o majoritate parlamentară ostilă. El a mai atras atenția că dacă scrutinul va fi amânat, din 20 decembrie actualul Parlament va avea puteri limitate, lucru deloc de dorit mai ales în actualul context, când criza sanitară se suprapune cu una economică.

Întrebat dacă alegerile în plină epidemie de coronavirus ne vor face mai puternici, Lăzăroiu a răspuns: „Da, cred că e bine și exemplul dat de președinte e bun: lumea a văzut că s-a votat în SUA, nu au fost incidente de niciun fel, iar ei stau mai rău ca noi și la numărul de cazuri și la alți indicatori. Am fi avut nevoie și noi (de vot prin corespondență sau anticipat) numai că n-ar fi putut să fie impusă o asemenea măsură din cauză că Guvernul e minoritar, există o majoritate ostilă Guvernului în Parlament care cu siguranță ar fi refuzat votul extins prin corespondență. El există și acum la noi, dar numai pentru cine din afara țării. Dacă ar fi fost să-l extindem în România, sunt convins că PSD s-ar fi opus. S-a votat și în alte țări, chiar și noi am avut alegerile locale. Nu alegerile au produs...”.

