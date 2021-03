De ce are nevoie de atât timp Vlad Voiculescu pentru a pregăti raportul de activitate cerut de premierul Florin Cîțu. Ce a răspuns Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății (VIDEO)

Prim-ministrul Florin Cîțu i-a transmis ministrului Sănătății să prezinte săptămâna viitoare un raport despre activitatea desfășurată în vederea pregătirii pentru al treilea val pandemic, dar și un plan de acțiune pentru perioada următoare. Cu toate acestea, potrivit unor surse Vlad Voiculescu ar fi cerut timp și va pune raportul pe masa premierului abia miercuri. Secretarul de stat Andrei Baciu a vorbit despre această situație, pe B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.