De ce elevilor li se cere să ia peste 5 la Evaluarea Națională, iar profesorilor NU la titularizare. Daniel Breaz: „Sunt două lucruri total diferite” / Ce spune ministrul despre școlile cu toaletă în curte

Daniel Breaz, ministrul interimar al Educației, a explicat că profesorilor nu li se mai pune condiția să ia peste nota 5 la titularizare, deși elevilor li se cere acest lucru la Evaluarea Națională, pentru că altfel s-ar putea, „la 9 septembrie, când încep cursurile, să ne trezim că nu avem cine să predea materia respectivă”.



Întrebat într-un interviu pentru HotNews de ce elevilor li se cere să ia peste nota 5, iar profesorilor nu, Daniel Breaz a răspuns: „Sunt două lucruri total diferite. Când discutăm de aceste note sub 5, riscăm ca, la 9 septembrie, când încep cursurile, să ne trezim că nu avem cine să predea materia respectivă”.



„Nu este vorba de o răzgândire a Ministerul Educației. Este vorba de o stare de normalitate, adică trebuie să tratăm pe toată lumea la fel. Este vorba de un concurs de titularizare. Subiectele la un concurs de titularizare, ca și la bacalaureat sau la orice alt examen, poți să le faci dificile astfel încât să pui în dificultate pe oricine. Nu neg faptul că au fost unii care probabil s-au dus nepregătiți la examenul respectiv. Dar ce încurajăm aici? Încurajăm neparticiparea la concursurile de titularizare, și vor fi foarte mulți care nu vor participa la un concurs de titularizare și vor merge și vor avea dreptul la suplinire în toamnă. Și cel care se duce la un concurs de titularizare, bine pregătit, dar în ziua respectivă nu s-a simțit bine - au fost o grămadă de cazuri, atât de profesori, cât și de elevi- care au avut o zi mai proastă – se duce și obține o notă sub 5. Vom încuraja atunci ca profesorii să nu mai participe la aceste concursuri de titularizare. De ce? Că dacă riscă să ia o notă sub 5 vor sta acasă, să nu se mai poată duce să predea în anul respectiv chiar dacă este un pedagog foarte bun. Și e normal ca toți să fie tratați la fel, e dreptul fiecăruia de a profesa, de a preda”, mai spune Daniel Breaz, în același interviu.



Ministrul interimar al Educației a abordat și situația școlilor cu toaletă în curte. Demnitarul susține că situația s-a ameliorat considerabil față de anul 2017.



„În anul 2017, noi am avut peste 2.200- 2.300 de școli în această situație. La terminarea anului școlar mai erau circa 1.180 de școli cu toaleta în curte. În momentul de față mai sunt mai puțin de 300 de școli care au toaletă în școală”, a adăugat Breaz.



Totodată, ministrul interimar consideră că programa școlară este „extrem de încărcată”, cu 40-43 de ore pe săptămână.



„Eu ce aș vedea, câteva minusuri în învățământul preuniversitar: în primul rând, o programă școlară extrem de încărcată. În viziunea mea, ar trebui să fie o programă școlară mult mai puțin stufoasă și o programă școlară care să-i formeze pe tineri, și să mergem puțin în partea cealaltă și să nu mai avem o informare masivă a tinerilor cu tot felul de noțiuni, să mergem mai mult spre o formare a tinerilor, să-i învățăm să gândească.



Aceasta este una dintre probleme datorită faptului să avem în învățământul gimnazial programe școlare cu aproximativ 40-43 de ore pe săptămână, ceea ce este extrem, extrem de mult. Trebuie să gândim o programă școlară care să-i formeze pe tineri, să eliminăm materiile care practic sunt în plus în momentul de față, sau cel puțin să scădem numărul de ore la materiile respective, și să gândim o programă care să ajute la formarea tânărului.



Dacă avem o programă care să transmită foarte multe informații tinerilor riscăm la un moment dat ca aceștia să aibă un bagaj de cunoștințe extrem de vast, iar unele dintre acestea să fie uitate foarte repede, nemaifiind de actualitate. Eu spun că este extrem de încărcată făcând o comparație cu ceea ce era în urmă cu 30 de ani”, a afirmat Daniel Breaz, într-un interviu pentru HotNews.