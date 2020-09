Declarația lui Nicușor Dan care a enervat-o pe Gabriela Firea: „Am vrut să sparg televizorul cu pantoful. M-a oprit soțul la timp”

Gabriela Firea susține că în prima emisiune televizată cu Nicușor Dan în postura de Primar General ales s-a enervat atât de tare din cauza declarațiilor făcute de câștigătorul alegerilor, încât a vrut să spargă „televizorul cu pantoful”.

Gabriela Firea, enervată de declarațiile lui Nicușor Dan

Întrebată la Antena 3 dacă s-a enervat când l-a auzit pe Nicușor Dan, care ar fi revenit, potrivit lui Mihai Gâdea, asupra declarațiilor făcute în timpul campaniei cu privire la situația apei calde în Capitală, Gabriela Firea a răspuns: „Toată luna de campanie și vreo trei anterioare am avut mult calm și mă și gândesc de unde l-am avut. Probabil că de aceea azi, la prânz, am dat așa puțin drumul supapei. Aseară am vrut să sparg televizorul. Am vrut să iau un pantof – că tot mi s-a reproșat că sunt femeie. Port românești, brand românesc și nu foarte scump, sunt social-democrată cu adevărat, nu inventată peste noapte”.

„Am vrut să sparg televizorul cu pantoful, pentru că nu se poate, deci chiar nu se poate. Este peste puterea oricui de înțelegere să spui trei luni de zile că în momentul în care ajungi Primar General rezolvi pentru că ai o soluție minune și nimeni nu va mai suferi din cauza lipsei apei calde, nimeni nu va mai suferi din cauza traficului, din cauza poluării, se vor găsi soluții minune pentru toate domeniile problematice, inclusiv pentru buget, și în prima emisiune televizată, în primul interviu acordat imediat după anunțarea rezultatului chiar dacă parțial al alegerilor, să vii și să spui, să revii cu picioarele pe pământ, la realitate, să devii de-odată o persoană foarte rezonabilă, o persoană care pune lucrurile fiecare în făgașul său și să vii, și să recunoști – traficul e ceva infernal, nu se rezolvă de azi pe mâine, termoficarea e ceva cumplit, să vedem ce facem de la primăvară... Doar un citat permiteți-mi să dau, a spus așa – că atunci am scos pantoful, dar m-a oprit soțul să-l arunc la timp, că nu de alta, dar televizorul nu avea nicio vină și dădusem bani pe el – vom avea multe avarii în această iarnă, dar vom face stocuri. Prin intermediul dumneavoastră adresez respectuos întrebarea Primarului General ales, ce fel de stocuri veți face?”, a mai adăugat Gabriela Firea.

Primarul în funcție și candidată PSD pentru un nou mandat a pierdut cursa pentru Capitală, în favoarea candidatului independent susținut de PNL și USR-PLUS, după cum au confirmat și rezultatele parțiale anunțate de BEC după numărarea a peste 97% din voturi.

Nicușor Dan în studioul B1 TV, la prima prezență într-un studio de televiziune după victoria de la alegeri

Nicușor Dan a vorbit despre situația apei calde luni seară în direct pe B1 TV, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, în ceea ce a fost prima sa prezență într-un studio de televiziune de la momentul în care s-a impus la alegerile locale pentru Primăria Generală a Municipiului București.

Cu această ocazie, Primarul General ales a explicat că termoficarea are două probleme, și anume una de fond, care presupune înlocuirea inelului principal, respectiv una ce ține de viteza intervențiilor atunci când se produc avarii până va fi rezolvat primul impas.

„Mandatul meu va începe undeva în jur de 10 octombrie, iarna o să înceapă pe 15 noiembrie, nu o să putem să schimbăm conducte în perioada asta. Ce pot să promit este că în acest interval vom asigura stocuri pentru avariile, care în mod sigur vor fi foarte multe, vom asigura echipamente, vom asigura instrumente de detecție a avariilor. Pe problema termoficării sunt două probleme - una de fond, că trebuie să înlocuim inelul principal, durează mult, dar ne vom apuca în primăvară pentru că avem banii europeni, și una de intervenție rapidă când avariile se produc, până când vom rezolva problema mare de fond, și asta e ce pot să promit acum”, a subliniat Nicușor Dan.